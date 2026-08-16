Yumurtada hastalık çıktı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella şüphesiyle geri çağrılan yumurtaları en yüksek risk kategorisi olan Sınıf I’e yükseltti. Olayla bağlantılı olarak yaklaşık 100 kişi hastalanırken, 26 kişi hastaneye kaldırıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella şüphesi nedeniyle geri çağrılan yumurtalara ilişkin risk seviyesini, ciddi sağlık sorunları veya ölüm riski taşıyan ürünler için kullanılan en yüksek kategori olan Sınıf I seviyesine yükseltti. Vakalarla bağlantılı yaklaşık 100 kişinin hastalandığı, 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.