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Yumurtada hastalık çıktı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yumurtada hastalık çıktı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella şüphesiyle geri çağrılan yumurtaları en yüksek risk kategorisi olan Sınıf I’e yükseltti. Olayla bağlantılı olarak yaklaşık 100 kişi hastalanırken, 26 kişi hastaneye kaldırıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella şüphesi nedeniyle geri çağrılan yumurtalara ilişkin risk seviyesini, ciddi sağlık sorunları veya ölüm riski taşıyan ürünler için kullanılan en yüksek kategori olan Sınıf I seviyesine yükseltti. Vakalarla bağlantılı yaklaşık 100 kişinin hastalandığı, 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Foto - Yumurtada hastalık çıktı!

FDA, salmonella riski nedeniyle başlatılan yumurta geri çağırma işleminin sınıflandırmasını yükseltti. Sınıf I kategorisi, söz konusu ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölümcül sonuçlara yol açma ihtimalinin bulunduğu durumlarda uygulanıyor. Salmonella şüphesiyle bağlantılı vakalarda yaklaşık 100 kişinin hastalandığı ve bunlardan 26'sının tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

#2
Foto - Yumurtada hastalık çıktı!

Şu ana kadar vakalarla bağlantılı doğrulanmış herhangi bir ölüm bildirilmedi. Geri çağırma kapsamında Country Morning, Cal-Maine Sunups, Brookshire’s, Simple Truth ve Kroger markaları altında satılan yumurtalar bulunuyor. Ürünlerin son satış veya tavsiye edilen tüketim tarihlerinin 20 Temmuz-17 Ağustos 2026 arasında değiştiği bildirildi. Geri çağrılan yumurtaların başta Texas, Oklahoma ve Louisiana olmak üzere çeşitli ABD eyaletlerindeki mağazalara dağıtıldığı belirtildi.

#3
Foto - Yumurtada hastalık çıktı!

Ürünlerin bazı Kroger ve Brookshire Grocery mağazalarında satışa sunulduğu, ayrıca Mississippi ve New Mexico gibi eyaletlerde faaliyet gösteren daha küçük işletmelere de ulaştırıldığı kaydedildi. FDA, geri çağırma kapsamındaki yumurtaları satın alan tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulundu.

#4
Foto - Yumurtada hastalık çıktı!

Yumurtaların çöpe atılması veya satın alındıkları mağazaya götürülerek ücret iadesi alınması tavsiye edildi. Ürünleri orijinal ambalajlarından çıkararak saklayan ve ellerindeki yumurtaların geri çağırma kapsamında olup olmadığını belirleyemeyen tüketicilerden de tedbir amacıyla bu yumurtaları kullanmamaları istendi.

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Yorumlar

farkında mısınız

takdir edersiniz ki bu haber bizi doğrudan ilgilendirmiyor efendim. pestisit ile ilgili haberlerinizi bekliyorum. çünkü oldukça çaresizim.
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