Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları
Konya'da buğday pazarında güvercinler, tırlarda yüklü olan, yere serilen buğday ve arpalara genellikle sürüler halinde gelerek nasibini alıyor.Konya'da hububat ticaretinin önemli noktalarından Büyük Buğday Pazarı, güvercin sürülerinin uğrak noktası haline geliyor. Sabahın erken saatlerinde ve gün batımına doğru pazara gelen güvercinler, tırların dorselerinde yüklü olan, ya da yere serilen buğday ve arpaların üzerine konarak nasibini yiyor.