Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

Buğday pazarında esnaf Göksel Güçlü ise, "Onlar bizim bereketimiz. Yani onlar buraya geldikçe biz mutlu oluyoruz. Burada kuşların hani şöyle bir şey de vardır, size belki saçma gelebilir ama 4 tane, 5 tane farklı farklı buğday dökülüyor buraya. Üç tane buğdaydan yiyorlar mesela dördüncü, beşinciden yemiyorlar. Biz diyoruz ki ‘aha bizimkine' geldi. Acaba malımız çok bereketli mi diye memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Onlar bizi mutlu ediyor. Kuşlar zaten Konya'da en büyük buğday pazarında genelde, hep buradalar zaten. Onlarla beraber burada hayatımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.