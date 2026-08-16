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Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

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Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

Konya'da buğday pazarında güvercinler, tırlarda yüklü olan, yere serilen buğday ve arpalara genellikle sürüler halinde gelerek nasibini alıyor.Konya'da hububat ticaretinin önemli noktalarından Büyük Buğday Pazarı, güvercin sürülerinin uğrak noktası haline geliyor. Sabahın erken saatlerinde ve gün batımına doğru pazara gelen güvercinler, tırların dorselerinde yüklü olan, ya da yere serilen buğday ve arpaların üzerine konarak nasibini yiyor.

#1
Foto - Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

Pazardaki hareketlilik sürerken güvercinlerin tırlarda yüklü olan buğdaylardan yediği anlar dron ile havadan görüntülendi. Buğday pazarında esnaf olan Hasan Kılıç, "Şimdi bizim esnafımızda şöyle bir düstur var, ‘Kurdun kuşun hakkı' diye. Bazen esnaflarımız diyor ki çadır çekmeyin, kurt kuş buradan faydalansın. Yani burada kurdun kuşun hakkını gözeten esnaflarımız var. Allah rızkı kuşlara da veriyor, esnafa da veriyor. Esnaf burada 10 kilo buğday yense Allah onu daha çok kat kat bereketlendiriyor.

#2
Foto - Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

Kuşlar buraya her gün geliyor. Yani bunların yemek saatleri var. Sabah saatlerinde serinde, ikindin saatlerinde serinde kuşlar buraya geliyor. O sıra burada aslında görsel de bir şölen oluyor. Yani bu bizi mutlu ediyor" dedi. Ziraat Mühendisi Bahadır Han Güçlü de, "Biz her gün bu görseli gördüğümüz için alıştık. Güzel bir görüntü. Herkes kendi kısmetini nasibini yiyor. Güzel, hoş bir duygu" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

Buğday pazarında esnaf Göksel Güçlü ise, "Onlar bizim bereketimiz. Yani onlar buraya geldikçe biz mutlu oluyoruz. Burada kuşların hani şöyle bir şey de vardır, size belki saçma gelebilir ama 4 tane, 5 tane farklı farklı buğday dökülüyor buraya. Üç tane buğdaydan yiyorlar mesela dördüncü, beşinciden yemiyorlar. Biz diyoruz ki ‘aha bizimkine' geldi. Acaba malımız çok bereketli mi diye memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Onlar bizi mutlu ediyor. Kuşlar zaten Konya'da en büyük buğday pazarında genelde, hep buradalar zaten. Onlarla beraber burada hayatımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Her buğdayı yemiyorlar! Buğday pazarının beleşçi konukları

Ramazan Bağcı da, "Burada genellikle güvercinler var. Güvercinler bu buğday pazarında aradığınızda bir tane güvercin yuvası bulamazsınız. Konya'nın etrafında müstakil evlerde yuvaları olan güvercinler her gün sabah gün doğumundan 15 dakika sonra gelir ve buğday pazarında ne var ne yok yere dökülen temizliğini yaparlar. Rızkı veren Allah, onların rızklarını çoluklarını, çocuklarını buraya getirir, karnını doyurur. Yolda gözde insan gözüyle pek seçilemeyen buğdaylar var. Hepsinin temizliğini yaparlar. Akşam üzeri de son yemlerini yerler. Alacakaranlıkta yuvalarına dönerler. Biz de keyif alıyoruz. Sonuçta bu buğdaydan çiftçi de kazanıyor, tohumcu da kazanıyor, zahireci de kazanıyor. Kuşlar da nasibini alması gerekiyor. O da gerçekleşiyor" diye konuştu.

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