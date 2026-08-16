Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar deprem ile ilgili henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar deprem ile ilgili henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Dünyanın bir çok ülkesinde depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.
188 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
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