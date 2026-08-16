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Dünya
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Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem

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AA Giriş Tarihi:

Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar deprem ile ilgili henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

#1
Foto - Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem

Dünyanın bir çok ülkesinde depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

#2
Foto - Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.

#3
Foto - Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem

188 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

#4
Foto - Dünya beşik gibi sallanıyor! Ada ülkesinde deprem

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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