Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS Automobiles’in yeni amiral gemisi DS N°8, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’deki DS STORE’larda yerini aldı. Markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtan model; karizmatik tasarımı, aerodinamik gövdesi, ileri teknolojileri ve üst düzey konfor özellikleriyle öne çıkıyor. DS N°8, SUV Coupé formunu yeniden yorumlarken, markanın premium otomobil anlayışını da yeni bir seviyeye taşıyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alan DS N°8, Fransız otomobil tasarımının ilerici yaklaşımını seri üretim bir modelde ortaya koyuyor. Alçak ve uzun kaput, gövdeyle bütünleşen kapı kolları, hava akışını yönlendiren çizgiler ve 20 inçlik jantlar modelin güçlü profilini tamamlıyor. 4,82 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe, 1,58 metre yüksekliğe ve 2,90 metrelik aks mesafesine sahip DS N°8, SUV karakterini korurken daha akıcı ve rafine oranlar sunuyor. Modelin aerodinamik verimliliğinde 0,25 Cx’lik sürtünme katsayısı dikkat çekiyor. Gövdenin her bir unsuru rüzgar tünelinde optimize edilerek hava direncinin azaltılması hedeflenirken, bu yaklaşım uzun menzil performansına da katkı sağlıyor.