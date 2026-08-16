Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS N°8’in ön bölümünde markanın yeni tasarım anlayışı öne çıkıyor. Dikey yerleşimli DS LIGHTBLADE ışık imzası, aracın genişliğini vurgularken yüksek teknoloji algısını güçlendiriyor. DS PIXELVISION 3.0 farlar ise yol ve trafik koşullarını anlık olarak analiz ederek ışık huzmesini iki boyutta otomatik biçimde ayarlıyor. Böylece karanlık koşullarda yüksek görüş sağlanırken karşıdan gelen sürücülerin rahatsız edilmesinin önüne geçiliyor. Ön tasarımın dikkat çekici unsurlarından biri de DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgara. DS E-TENSE PERFORMANCE konseptinde kullanılan V şeklindeki dikey ışık yaklaşımını taşıyan DS LIGHTBLADE, N°8’in karakteristik ön görünümünü tamamlıyor. Arka bölümde ise “N°8” ibaresiyle tamamlanan “DS AUTOMOBILES” yazısı kullanılıyor. DS N°8, markanın modelleri arasında arka aydınlatma grubunda dikey ışık imzasına yer verilen ilk model olarak da öne çıkıyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen bu tasarım, otomobilin gece 100 metreden daha uzak bir mesafeden dahi ayırt edilebilmesini sağlıyor. DS N°8’in dış tasarımında renk seçimine de özel önem veriliyor. Model; Topaz Mavisi, Paladyum Grisi ve Su Mermeri Beyazı olmak üzere üç yeni rengin yanı sıra Kristal Grisi ve Perla Nera Siyahı seçenekleriyle sunuluyor. Siyah tavan tasarımı ise DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden seri üretim modele aktarılan tasarım detaylarından biri olarak dikkat çekiyor.