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Otomotiv
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Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

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Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS Automobiles’in tamamen elektrikli yeni amiral gemisi DS N°8, Türkiye’de ÉTOILE versiyonuyla 4.990.000 TL’den satışa sunuldu. SUV Coupé tasarımı, 710 kilometreye varan WLTP menzili, 213 BG’lik elektrikli motoru ve üst düzey konfor teknolojileriyle öne çıkan DS N°8, markanın elektrikli mobilitedeki yeni vizyonunu ortaya koyuyor.

#1
Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS Automobiles’in yeni amiral gemisi DS N°8, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’deki DS STORE’larda yerini aldı. Markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtan model; karizmatik tasarımı, aerodinamik gövdesi, ileri teknolojileri ve üst düzey konfor özellikleriyle öne çıkıyor. DS N°8, SUV Coupé formunu yeniden yorumlarken, markanın premium otomobil anlayışını da yeni bir seviyeye taşıyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alan DS N°8, Fransız otomobil tasarımının ilerici yaklaşımını seri üretim bir modelde ortaya koyuyor. Alçak ve uzun kaput, gövdeyle bütünleşen kapı kolları, hava akışını yönlendiren çizgiler ve 20 inçlik jantlar modelin güçlü profilini tamamlıyor. 4,82 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe, 1,58 metre yüksekliğe ve 2,90 metrelik aks mesafesine sahip DS N°8, SUV karakterini korurken daha akıcı ve rafine oranlar sunuyor. Modelin aerodinamik verimliliğinde 0,25 Cx’lik sürtünme katsayısı dikkat çekiyor. Gövdenin her bir unsuru rüzgar tünelinde optimize edilerek hava direncinin azaltılması hedeflenirken, bu yaklaşım uzun menzil performansına da katkı sağlıyor.

#2
Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS N°8’in ön bölümünde markanın yeni tasarım anlayışı öne çıkıyor. Dikey yerleşimli DS LIGHTBLADE ışık imzası, aracın genişliğini vurgularken yüksek teknoloji algısını güçlendiriyor. DS PIXELVISION 3.0 farlar ise yol ve trafik koşullarını anlık olarak analiz ederek ışık huzmesini iki boyutta otomatik biçimde ayarlıyor. Böylece karanlık koşullarda yüksek görüş sağlanırken karşıdan gelen sürücülerin rahatsız edilmesinin önüne geçiliyor. Ön tasarımın dikkat çekici unsurlarından biri de DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgara. DS E-TENSE PERFORMANCE konseptinde kullanılan V şeklindeki dikey ışık yaklaşımını taşıyan DS LIGHTBLADE, N°8’in karakteristik ön görünümünü tamamlıyor. Arka bölümde ise “N°8” ibaresiyle tamamlanan “DS AUTOMOBILES” yazısı kullanılıyor. DS N°8, markanın modelleri arasında arka aydınlatma grubunda dikey ışık imzasına yer verilen ilk model olarak da öne çıkıyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen bu tasarım, otomobilin gece 100 metreden daha uzak bir mesafeden dahi ayırt edilebilmesini sağlıyor. DS N°8’in dış tasarımında renk seçimine de özel önem veriliyor. Model; Topaz Mavisi, Paladyum Grisi ve Su Mermeri Beyazı olmak üzere üç yeni rengin yanı sıra Kristal Grisi ve Perla Nera Siyahı seçenekleriyle sunuluyor. Siyah tavan tasarımı ise DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden seri üretim modele aktarılan tasarım detaylarından biri olarak dikkat çekiyor.

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Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

Türkiye’de ÉTOILE donanım seviyesiyle satışa çıkan DS N°8’in kabini, yat tasarımından esinlenen mimarisiyle ferah ve seçkin bir yaşam alanı oluşturuyor. Alezan Kahvesi Nappa deri döşemeler, inci dikişleri, açık altın renkli detaylar ve Nappa deri kaplı direksiyon simidi, iç mekandaki premium atmosferi güçlendiriyor. Panoramik cam tavan da kabindeki ferahlık hissini artırıyor. Sürücünün önünde iki adet 10,25 inç HD dijital ekran bulunurken, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY teknolojisi sürüş bilgilerini doğrudan görüş alanına yansıtıyor. 16 inçlik merkezi medya ekranı ve DS IRIS SYSTEM 2.0 ise bilgi-eğlence sisteminin kullanımını daha sezgisel hale getiriyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak geliştirilen koltuklar, sarmalayıcı yapıları ve entegre başlıklarıyla konforu ön plana çıkarıyor. Yüksek yoğunluklu köpük, ayarlanabilir yan destekler ve ısıtma fonksiyonuna ek olarak DS NECK WARMER ense ısıtma sistemi de sunuluyor. Arka koltuklarda 30 derece eğimli sırtlıklar, 84 santimetrelik baş mesafesi ve geniş diz mesafesi bulunuyor. Panoramik cam tavanın da katkısıyla arka bölümde daha ferah bir yolculuk atmosferi oluşturuluyor. DS Automobiles’in son konseptlerinden esinlenen X şeklindeki Nappa deri kaplı direksiyon simidi ise ergonomiyi ve kullanım konforunu destekliyor.

#4
Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

Çift katlı orta konsol, “havada asılı durma” etkisi yaratacak şekilde tasarlanırken vites seçici, sürüş modu seçici ve ses kontrolleri kolay erişilebilecek biçimde konumlandırılıyor. Kuyumculuk sanatından esinlenen kristal görünümlü kumandalar ve galaksi formunu çağrıştıran aydınlatma detayları kabinin tasarım anlayışını tamamlıyor. Alcantara® kaplı telefon bölmesinde havalandırmalı kablosuz şarj özelliği bulunurken, alt bölümde iki çıkarılabilir bardak tutucu ve iki USB-C bağlantısı yer alıyor. DS Automobiles’in FOCAL ile iş birliği de DS N°8’de devam ediyor. İsteğe bağlı sunulan ses sistemi, 14 hoparlör ve 690 watt gücündeki amplifikatörle üç boyutlu bir ses deneyimi sağlıyor.

#5
Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS N°8, Türkiye’de 213 BG güç ve 343 Nm tork üreten tamamen elektrikli önden çekişli motorla satışa sunuluyor. Modelin azami hızı 190 km/sa ile sınırlandırılırken, 97,2 kWsa net kapasiteli uzun menzilli batarya WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Model, otoyolda 120 km/sa sabit hızla kullanıldığında 500 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkânı sunuyor. Bu değerler, yüksek aerodinamik verimlilik ve elektrikli güç aktarma sisteminin yanı sıra uzun menzilli batarya kapasitesiyle destekleniyor. DS N°8’in platformu, 97,2 kWsa kapasiteye ulaşan bataryaya uygun şekilde uzunluk ve genişlik bakımından optimize edildi. Yeni ön ve arka akslar, elektrikli sürüşe uyarlanan fren sistemi ve markanın sürüş karakterine göre geliştirilen şasi ayarları, modelin dinamik özelliklerini tamamlıyor.

#6
Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

Uzun yolculuklarda şarj sürelerini azaltmayı hedefleyen DS N°8, yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyesi arasında 160 kW maksimum şarj gücünü koruyabiliyor. Batarya ön koşullandırma özelliği sayesinde uygun hızlı şarj cihazlarında yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine yaklaşık 27 dakikada ulaşılabiliyor. Standart olarak sunulan ısı pompası, enerji verimliliğinin korunmasına ve kabin konforunun desteklenmesine katkı sağlıyor. 22 kW’lık entegre şarj cihazı ise V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde otomobilin bataryasındaki enerjinin harici elektrikli cihazlarla kullanılmasına olanak tanıyor. DS N°8’in uzun menzil kapasitesi, hızlı şarj teknolojileri ve verimli elektrikli altyapısı, modelin uzun yol kullanımındaki iddiasını güçlendiriyor. Marka, otomobilin Paris-Lyon arasındaki yaklaşık 450 kilometrelik otoyol mesafesini şarj gerektirmeden tamamlayabildiğini belirtiyor.

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Foto - Elektrikli otomobilde yeni sayfa açıldı! DS N°8 Türkiye’ye 710 kilometrelik menzille geldi!

DS N°8’in ÉTOILE versiyonunda standart olarak sunulan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, konfor ve yol tutuşunu bir arada geliştirmeyi amaçlıyor. Ön camın üst bölümündeki kamera, konum sensörleri ve üç ivmeölçerden gelen verilerle yol yüzeyini analiz eden sistem, elde ettiği bilgileri her tekerleğin süspansiyonunu yöneten bilgisayara aktarıyor. Sistem, yol yüzeyindeki değişimleri birkaç milisaniye içinde değerlendirerek amortisörlerin çalışma karakterini buna göre ayarlıyor. Motorlu solenoid valfler aracılığıyla yağ akışının kontrol edilmesi sayesinde süspansiyon, yolun engebelerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabiliyor. Bu teknoloji, DS N°8’in “dinamik dinginlik” anlayışının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Elektrikli sürüşün sessiz karakteri, uzun menzil kapasitesi, aerodinamik verimlilik ve gelişmiş süspansiyon sistemi bir araya gelerek DS Automobiles’in yeni amiral gemisinin konfor odaklı sürüş karakterini şekillendiriyor. 4.990.000 TL fiyatla Türkiye pazarına giriş yapan DS N°8 ÉTOILE, 213 BG’lik elektrikli motoru, 710 kilometreye varan WLTP menzili, 0,25 Cx’lik aerodinamik yapısı ve kapsamlı konfor teknolojileriyle DS Automobiles’in elektrikli mobilitedeki yeni amiral gemisi olarak konumlanıyor.

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