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Gündem Sultangazi'de tehlikeli inatlaşma! O anlar saniye saniye kaydedildi
Gündem

Sultangazi'de tehlikeli inatlaşma! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. Sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 11:09:00 - 2021-03-27 11:09:42

Sultangazi'de yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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