Sultangazi'de silahlı ve maskeli market soygunu Sultangazi’de market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’ta bulunan bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları tehdit etti. Kasada bulunan yaklaşık 2 bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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