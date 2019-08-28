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Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sultangazi’de oto tamircisinde bir kıvılcımdan çıkan yangında faciadan dönüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:26
Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sultangazi’de oto tamircisinde bir kıvılcımdan çıkan yangında faciadan dönüldü. 2 aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önünde çekici üzerinde bulunan araca kaynak yapıldığı sırada çevreye saçılan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin çevresine yayıldı. Olayı gören vatandaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Sultangazi ve Habibler İtfaiyesine bağlı ekipler yanan 2 araca ve iş yerinin çevresine sıçrayan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken söz konusu oto tamircisinde bulunan 2 araç ve bir kamyon dorsesine istiflenen malzeme kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının olduğu sırada olay yerine yakın park edilen bir araç, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlar tarafından iteklenerek kaldırıldı.


Olayın görgü tanığı Cihan Selçuk, “Arabayı tamir ederlerken, birden kıvılcımdan yangın çıkmış. Rüzgardan da bu diğer taraflara doğru yayılmış. 2 araç ve buradaki malzemeler zarar görüyor. Ardından müdahale ediyorlar” dedi.


Yangın, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:26
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