  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sultangazi’de okula giden çocuk kamyonun altında kaldı
Gündem

Sultangazi’de okula giden çocuk kamyonun altında kaldı

Sultangazi’de okula giden 9 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Feci kaza kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:03:00 - 2021-03-25 16:09:34

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Yazan Afura (9), evlerinin karşısında bulunan Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu’na gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuk, kamyonun geldiğini görünce beklemeye başladı. Kamyonun durakladığını görünce yolun karşısına doğru yürümeye başlayan çocuk, bu sırada aniden hareket eden kamyonun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine hızla kamyondan inen şoför Uğur Ç., kamyonun altında kalan küçük Afura’yı yolda durdurduğu bir araçla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. Küçük çocuğun olay sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Uğur Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonun seyir halinde olduğu ve durduğu görülüyor. Bu sırada 9 yaşındaki Yazan Afura’nın yürümeye başladığı ve kamyonun aniden hareket etmesiyle de kamyonun altında kaldığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği ..
Bakan müjdeyi duyurdu
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin dört gözle beklediği müjdeyi verdi. Mazot ve gübre desteğinin yarın başlayacağını söyleyen..
Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek
Teknoloji

Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'nun SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacağını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay