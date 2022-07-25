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Gündem Sultangazi'de hafriyat yüklü tır devrildi
Gündem

Sultangazi'de hafriyat yüklü tır devrildi

İstanbul Sultangazi ilçesinde hafriyat yüklü tır, bariyerlere çarpıp yol kenarına devrildi. Tır sürücüsü kazayı hafif yaralı bir şekilde atlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 20:04:00 -
Sultangazi'de hafriyat yüklü tır devrildi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu taş ocakları mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Enser E. yönetimindeki 34 YL 6174 plakalı hafriyat yüklü tır, döküm alanına doğru gittiği esnada kendisini geçmek isteyen başka bir tır tarafından sıkıştırılması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yol kenarına devrildi. Kaza sonrası damperde yüklü bulunan tonlarca toprak yerlere saçılırken, sürücü Enser E. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kazaya neden olan diğer tır sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Enser E. ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen tır ise vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra bölgeye dökülen hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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