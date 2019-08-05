Sultangazi'de gasp zanlısı yakalandı
Sultangazi'de, Suriye uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:03
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece 50. Yıl Mahallesi'ndeSuriye uyruklu Ahmet S'nin (24) cep telefonunun gasbedilmesine yönelik çalışmada, zanlı Furkan K'yi (23)Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bir evde yakaladı.
Adreste yapılan aramada kurusıkı tabanca ile mağdurlara ait kasa ve kimlikler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, 8 Temmuz'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir adresten 3 cep telefonu ile 500 liranın gasbedilmesi olayının da faili olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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