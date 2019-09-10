0553 313 94 23

Sultangazi’de eski eşin bıçaklanması sonrası yaşananlar kameralarda

İstanbul Sultangazi’de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

10 Eylül 2019 Salı 17:43
Sultangazi’de eski eşin bıçaklanması sonrası yaşananlar kameralarda

İstanbul Sultangazi’de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.Eski kocanın saldırısı güvenlik kamerasına yansırken yaralı kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.


Edinilen bilgiye göre, Sultangazi’de yaşayan Merzuka Altunsöğüt (43) eşi Soner Göztepe’den şiddetli geçimsizlik yaşadığı için 2012 yılında ayrıldı. Altunsöğüt, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Cennet Göztepe (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı. 2013 yılında açılan boşanma davası sürerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Göztepe ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz cuma günü eski eşinin evine giden eski koca burada aile fertleriyle tartışma yaşadı. Daha sonra kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları için anne Merzuka Altunsöğüt ve kızı Cennet Göztepe, hastaneye gitti. Bu sırada Soner Göztepe hastaneye giderek burada cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Bu sırada engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cennet Göztepe de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan arbede sırasında Altunsöğüt ve eski eşi yere düştü. Kadın, eski eşinin elinden kurtulup yerden kalkarken adam çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi oldu
    1. Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği..
    2. Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne..
    3. Yerry Mina'ya bahis reklamı cezası
    4. Ajda Pekkan, Harbiye’de..
    5. Toplu ulaşımda konfor artıyor
    6. İl afet ve acil durum koordinasyon..
    7. 90’lar konseptiyle ünlü isimler..
    8. Teknoloji Odaklı Girişimci 48 kursiyer..
    9. Pençe-3 Harekatı’nda patlayıcılar imha..
    10. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    11. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken..
    12. Sivasspor’da Başakşehir hazırlığı..
    13. Pençe harekatında EYP'ler ortadan..
    14. Servis sürücüsünün darp edilme anı..
    15. Yufkadan lahmacun nasıl yapılır?..
    16. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    17. Vali Şentürk, 2019-2020 eğitimine..
    18. Çaykur Rizespor, Göztepe’ye..
    19. 11 kişiyi bıçaklamıştı... Mahkeme..
    20. Başkan Şahin Kuşak Güreşi sporcularını..
    21. Mudanya ve Büyükşehir zabıtasından..
    22. Antalya’da ruhsat olmadan silah tamir..
    23. Rektör Uysal’dan Başkan Işık’a ziyaret
    24. Milli maç ne zaman saat kaçta hangi..
    25. Sultangazi’de eski eşin bıçaklanması..
    26. TMO alım noktasında fındık yoğunluğu
    27. Faaliyetine son verilen faytonlar..
    28. Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık..
    29. Sancaktepe’de okulda yangın paniği
    30. Yeğenini öldüren şahıs, çobanını da..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!