Sultangazi’de eski damadı tarafından bıçaklanan adam dehşet anlarını anlattı

Olay, 30 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yıldır evli olan 2 çocuk annesi Sema Altun (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer Başer’den (28) yaklaşık 1 buçuk ay önce ayrıldı. Ancak Başer, eski eşi Altun’u rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine genç kadın mahkemeye başvurarak Başer hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Karar aldırılmasına rağmen Sema Altun’u rahatsız etmeye devam eden Ömer Başer, önceki gün konuşmak için kadının çalıştığı diş polikliniğine geldi. Eski eşiyle görüşmek istemeyen Sema Altun ise babası Ayhan Altun’u (45) arayarak yardım istedi. Burada kayınpeder, kızı ve Başer arasında başlayan sözlü tartışma iş yerinden dışarıya taştı.

Kavganın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartan Başer, etrafa savurmaya başladı. Bunun üzerine baba Altun da eline sopa alarak saldırgan damada karşılık verdi. Yaşanan kavga sonucunda baba Altun göğsünden bıçaklandı. Başer ise olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan Başer, savcılığa intikalinin ardından serbest bırakıldı. Altun ailesi ise, bir an önce yetkililerin ve devlet büyüklerinin kadına şiddet konusundaki önlemleri arttırmasını ve bu kişiye gereğinin yapılmasını istedi.

"BU KİŞİ ŞU AN SERBEST"

Saldırı sonrası röportaj veren ve olayı anlatan Ayhan Altun ise şu şekilde konuştu: “Sema kızım beni aradı, eski eşinin onu arayıp onunla görüşmek istediğini, onu dışarıya çağırdığını söyleyince ben de panikle kızımın çalıştığı iş yerine gittim. Orada eski damadımızla karşılaştığımız zaman “hayırdır” dememe kalmadan yumruklaşma oldu. Onun bana kini olduğunu biliyorum. Ben savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Hayatımdan endişe ediyorum, bu kişi bizi devamlı tehdit ediyor, ailemizi tehdit ediyor, 'buradan taşınacaksınız' diyor. O esnada içeridekileri de tehdit ederek dışarıya çıkıyor. Ben de o sırada 'Sen kime küfür ediyorsun, gel buraya' derken cebinden çıkarttığı bıçak ile saldırıya geçiyor. Ben de kendimi savunmak için ve bu şekilde davranacağını bildiğim için getirdiğim sopa ile ona karşılık verdim. Ona karşılık vermeme rağmen beni göğsümden bıçakladı ve 32 tane dikiş atıldı, 15 santimlik yara var göğsümde. Bu savcılığa intikal ediyor ve bu kişi şu an serbest.”

"EĞER BEN GELMEMİŞ OLSAYDIM KIZIMI ÖLDÜRECEKTİ"

Yetkililerden yardım isteyen baba Altun, “Ben yetkililere seslenmek istiyorum. Biz öldüğümüz zaman mı buna müdahale edeceksiniz? Kızım öldüğü zaman mı müdahale edeceksiniz? Bizim can güvenliğimiz yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, Adalet Bakanlığımıza sesleniyorum. Bu kadına şiddet ne zaman duracak, ne zaman son verilecek? 7 sene boyunca bu şiddet görmüş bir çocuk. Sırf biz üzülmeyelim diye en son noktasına kadar sesini çıkartmadı. Ama en son noktasında evladımıza biz sahip çıkmak zorundayız. O gün ben kızıma sahip çıktım. Eğer ben gelmemiş olsaydım bu kişi kızımı öldürecekti. Sayın savcım size sesleniyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi.

"TUZSUZ YEMEK İÇİN KAFAMDA TABAK KIRDI"

Olay öncesinde yaşadıklarını anlatan Sema Altun, “Bundan 7 senelik evliliğim var benim, iki de oğlum var. Boşanma esnasında bir kere daha böyle ayrılık olmuştu ve sonra tekrar “Düzeleceğim, geri dön. Çocuklarımız için yuvamızı kurtaralım” dedi. Geri döndüm, yuvamızı kurduk. Bana uyguladığı şiddeti, bağırması, küfürleri, hakaretleri, aileme karşı ve bana karşı devam etti. Sürekli beni ailemle tehdit ediyordu. Ben bu tehditlere karşı sabrettim. İlerleyen zamanlarda benim canıma da kastettiği için; vücudumda da gereken yaralar var. Yemek tuzsuz olmuş diye kafamda tabak kırdı, elimin üstünde hala yara var. Çocuklarımın yanında “Seni vururum, öldürürüm” diyordu. 4 yaşındaki çocuğum “Anne, babamın silahını saklayalım. Sana zarar verecek” diyordu. Boşandık, bu süreçte tehditlere devam etti. Çocuklarımın velayetini almama sebebim de tehdit ettiği için biz verdik. Mahkeme kararımızda 2 haftada bir benim görüp alma, tatillerde, bayramlarda alma var. Buna rağmen göstermiyor, 'Sıkıyorsa gel iki dizinize sıkarım sizin' diyor” diye konuştu.

“ÖLMEMİZ GEREKİYOR Kİ BİR ŞEY YAPILSIN”

Yetkililerden yardım isteyen Sema Altun, “Beni de bıçakladı ama benim yaram babamın yarasının yanında hiçbir şey. Ben de 12 tane dikiş var dizimde. Olaydan sonra arkasına bakmadan gitti. Şu anda ise serbest. Bu kadına şiddet olaylarında babamın dediği gibi ölmemiz gerekiyor ki demek ki bir şeyler yapılsın. Yakınımızda oturuyor, aramızda 6-7 sokak var. Biz dışarı çıksak görüşeceğiz. Onun dediği laf buradan taşınacaksınız. Bunun bir şekilde sonuçlanması lazım. Ya içeri alınması gerekiyor ya da bize koruma talep edilmesi gerekiyor. Başka hiçbir şey değil” şeklinde konuştu.