Sultangazi'de dehşet anları! Önce ateşe verdi sonra kiracısının üzerine kapıyı kilitledi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi önce yangın çıkardı ardından da kiracısının üzerine kapıyı kilitledi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2228. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını ateşe verdi. Daha sonrasında ise 6'ncı katta bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Kiracı ise kendi imkanlarıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan kişi daha sonra polis ekiplerine ifade vermek üzere karakola götürüldü.

"Psikolojik sorunları var"

Mahalle sakinlerinden Hacı Azad, "Bir yıl önce yine evi yakmıştı. Psikolojisi bozuk. Kaç defa uyardık. Her gece gürültü de yapıyor. Babasına söyledik o da ilgilenmedi. En son bugün yine yaktı. Bir de üst kat kiracısı var onun da kapısını bağlamış ki çıkamasın. Bu şekilde ateşe veriyor kendisi de kaçıyor. Psikolojik sorunlarından ötürü hastanede de yatmıştı" dedi.