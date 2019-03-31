Sultangazi seçim sonuçları 2019 | İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Sultangazi seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Sultangazi ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Sultangazi seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Sultangazi son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı Abdurrahman Dursun ile CHP Sultangazi belediye başkan adayı Halil Bozkurt (Millet İttifakı) arasında geçmesi beklenen Sultangazi yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Sultangazi oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sultangazi belediyesini kim kazandı? YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Sultangazi seçim sonuçları son dakika. İstanbul Sultangazi 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Sultangazi 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Sultangazi seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Sultangazi hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Sultangazi belediyesini kim kazandı? Sultangazi seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Sultangazi 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Sultangazi yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

SULTANGAZİ YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Sultangazi yerel seçim sonuçları, Sultangazi 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Sultangazi partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Sultangazi belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Sultangazi 24 Haziran 2018 seçimlerinde 350,388 seçmen oy kullanırken, Sultangazi’de seçimlere katılım Oranı ise % 88.98 olmuştu.

Sultangazi belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı Abdurrahman Dursun (Cumhur İttifakı)

CHP Sultangazi belediye başkan adayı Halil Bozkurt (Millet İttifakı)

HDP Sultangazi belediye başkan adayı Cevdet Konak

SP Sultangazi belediye başkan adayı Hüseyin Aydoğan

Vatan Partisi Sultangazi belediye başkan adayı Deniz Çakmak

Abdurrahman Dursun kimdir?

1972 yılında Adıyaman'da doğan Abdurrahman Dursun; ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan DURSUN, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek üniversite eğitimini tamamladı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen DURSUN'un aktif siyaset hayatı da bu yılda başladı. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonlarında görev yapan DURSUN, Yerel Yönetimler 2. bölge başkanlığı görevinde bulundu.

7 Haziran ve 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde, İstanbul 3. bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü.

2009-2018 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak bulunan Dursun, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı.

Birlik Vakfı mensubu olup, bu vakıfta Hukukçular Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapmaktadır.30 Mart 2018 de yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçildi. Dursun evli ve iki çocuk sahibidir

Sultangazi belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Sultangazi’de seçmenler Sultangazi yerel seçim sonuçlarına göre Sultangazi belediyesini kim kazandı? Sultangazi belediyesi hangi partiden? Sultangazi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Sultangazi ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Sultangazi seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Sultangazi seçim sonuçları, Sultangazi yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti-MHP Sultangazi belediye meclis üyesi adayları

Mustafa Demir, Hasan Esat İlhan, Rıdvan Durmaz, Ercan Kuşoğlu, İmdat Kamacı, Timur Soysal, Ali Başkaya, Öznur Altıntaş, Eyüp Erdal, Ahmet Yıldız, Hakan Ceylan, Serpil Kocakara, Nazif Ersan, Erdal Uçar, Ahmet Demiray, Hayrettin Gürses, Fevzi Dülger, Fatma Elif Doğruyol Şahin, Yunus Akkuzu, Hamdi Karaoğlan, Hacı Orhan, Yusuf Kızıldağ, Mahmut Yılmaz, İzzet Açıkgöz, Melike Kırtay, Oktay Şamdanlı, Osman Yaşar, Ertan Öztürk, Turan Tekoğlu, Aynur Keleş, Cengiz Sarıca, Bekir Koç, Mehmet Çevik, Serdar Aydoğan, İlker Aksu, Recep Tilki, İsrafil Taşcı.

CHP Sultangazi belediye meclis üyeleri

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)