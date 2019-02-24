Sultanbeyli’ye Bilim ve Teknoloji Merkezi

Rıfat Bilgin İstanbul

Sultanbeyli Belediyesi’nin İstanbul Kalkınma Ajansıyla hayata geçirdiği Bilim ve Teknoloji Merkezi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı. Sultanbeyli’de gerçekleşen açılışa Yıldırım’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Yıldırım, “Genç ve çalışkan başkanımız Hüseyin Keskin, resmen aklımızı okumuş. Sizin için, bilim teknoloji merkezini açılışa hazır hale getirmiş, ne güzel merkez olmuş. Burada robotlar tasarlanacak. Keskin de, “İnovasyon merkezimiz de tamamlanmak üzere. Gençlerimiz teknolojinin her imkanından faydalansın istiyoruz” dedi.