Sultanbeyli'deki pazar yerleri Kovid-19 kapsamında 375 kez denetlendi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçe emniyet müdürlüğü ve belediye zabıta memurlarından oluşturulan denetim ekiplerince ilçedeki pazar yerleri bugüne kadar 375 kez denetlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri pazarda sosyal mesafe ve maske kuralı, sigara yasağı ve HES kodu uygulaması konusunda denetimler gerçekleştirdi.

HES Kodu ile pazarda satış yapmakta olan esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılırken, riskli kişilere ise cezai işlem yapıldı.

Pazarlarda bugüne kadar yapılan 375 denetimde kurallara uymayan 25 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra sigara içme yasağı ve pazarcı esnafına yönelik uygulanan zorunlu HES kodu konusunda ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kubilay, bu zorlu süreçte vatandaşlardan alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını istedi.