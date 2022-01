Sultanbeyli’de üniversiteli gençlere büyük müjde

Sultanbeyli’de güzel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gençlere yönelik çalışmalarını artıran Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de üniversiteli gençler için yeni hizmetini uygulamaya koydu. Belediye, İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitim gören ve Sultanbeyli’de ikamet eden her bir öğrencinin aylık 78 TL’lik İstanbulkart dolum ücretini 2022 yılının eğitim dönemi boyunca karşılayacak. Gençlere müjdeyi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçede gerçekleşen “Gençlerle Buluşma” programında verdi. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sultanbeyli’de yaşayan ve İstanbul’daki üniversitelerde okuyan gençlerin aylık İstanbulkart abonman ücretlerinin Sultanbeyli Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Gençlerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen belediye başkanımız Hüseyin Bey’e ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediyemiz gençlere önemli hizmetler veren, onların çalışma imkanlarını kolaylaştırmak için kütüphaneler, okuma salonları açan, gençlik merkezlerinde spor yapmalarını artırmak için gayret eden, tam manasıyla ‘gençlik dostu’ bir belediyemiz. Değerli çalışmalarını artırarak yollarına devam ediyorlar. Bundan sonra Sultanbeyli Belediyemiz her bir üniversite öğrencisinin aylık İstanbulkart’larını karşılayacak. Gençlerimize 78 liralık desteği burs ve diğer desteklerin yanı sıra sağlamış olacak. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun, belediyemizi tebrik ediyorum.”

“Güçlü bir Türkiye’nin Esası Gençlerimizin Özgüvenidir”

Katıldığı ‘Gençlerle Buluşma’ programında Sultanbeyli’de gençlerle olmaktan mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “En büyük gücümüz gençlerimizdir. En büyük yatırım ise yine gençliğe olan yatırımdır. O yüzden Sultanbeyli Belediyesini ve Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle bir gençlik merkezinin yapılmış olması aslında Sultanbeyli ilçemize büyük bir değer katıyor. Hükümetimizin gençliğin her alanında yapmış olduğu yatırımları görüyorsunuz. Bundan 15-20 sene öncesiyle kıyaslanmayacak imkânlarla karşı karşıyayız. Bunlardan en iyi şekilde istifade etmek lazım.” dedi. Programda gençlerin sorularını cevaplayan Başkanvekili Kurtulmuş, şunları söyledi: “Hedefi, ideali olmayan; medeniyetimizi yeniden güçlü bir şekilde kurma perspektifine sahip olmayan insanların yaşı ne olursa olsun aslında yaşadıkları döneme en ufak bir katkıları olmaz. Dolayısıyla tek başına tecrübeli olmak, tek başına belli bir yaşın üstünde olmak nasıl bir marifet değilse tek başına sadece belli bir yaşın altında olmak da bir anlam ifade etmiyor. Bizim yaptığımız işleri anlamlı kılan şey; ortak hedeflerimiz, ortak ideallerimizdir. Biz Türkiye’yi dünyada güçlü, egemen, ayakları yere sağlam basan, hiç kimseye muhtaç olmayan, üretimini kendisi yapan, gerçekten güçlü bir şekilde dünya milletlerine öncülük eden, mazlumlara karşı da sorumluluklarını yerine getiren bir ülke haline getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yolu da tek tek her birimizin başarılı olmamızdan geçiyor. Ancak kendi alanlarında başarılı olan kendi alanlarında güçlü bir şekilde ayakları üzerinde duranlar insanlığa, milletine faydalı olurlar. O yüzden sizin yaş döneminizdeki her bir saatin çok çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Önünüze hedefler koyarak yürüyeceksiniz.”

İstanbulkart bedeli belediyeden

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede ikamet eden her bir öğrencinin aylık 78 TL’lik İstanbulkart dolum ücretini 2022 yılının eğitim dönemi boyunca karşılayacak. İstanbulkart aylık dolum ücreti uygulamasına https://www.sultanbeyli.bel.tr/basvuru/ linkindeki form doldurularak başvuru yapılabiliyor. Başvuru koşulları; İstanbul’da bulunan herhangi bir üniversitede öğrenci olmak, Sultanbeyli’de ikamet etmek, E-Devlet üzerinden alınmış öğrenciliğin aktif olduğuna dair öğrenci belgesi, Öğrenci İstanbulkartının fotoğrafı, E-Devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesine sahip olmak gerekiyor.

“Gençlerimize yönelik çok büyük hizmetler yapıyoruz”

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gençlere yönelik verdiği müjdede, “Sultanbeyli’de gençlerimize yönelik çok büyük hizmetler yapıyoruz. Gençlerimize kıymet veriyor, onları yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz birçok projenin merkezinde onlar var. Sultanbeyli genç nüfus olarak İstanbul’da önemli bir yer teşkil ediyor. Daha önce lise öğrencilerimiz için ücretsiz servis desteğini uygulamaya koymuştuk. Şimdi de önemli bir bütçeyi üniversiteli gençlerimiz için ayırdık. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitim gören ve ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin aylık İstanbulkart dolum ücretlerini karşılayacağız. Bu uygulamayı üniversitelerimizin 2022 yılının eğitim dönemi boyunca sürdüreceğiz. Böylelikle gençlerimize kolaylık sağlarken, ailelerdeki yükü de büyük oranda azaltmış olacağız. Uygulamamızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Milletin çocukları artık ‘Biz yapabiliriz!’ inancı içerisindedir”

Son 20 yılda Türkiye’nin çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Kurtulmuş, “Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şüphesiz çok önemli kazanımlar elde edildi. Ama bunlar içerisindeki en önemli, en büyük kazanım özgüven inşasının temin edilmiş olmasıdır. Bu milletin çocukları artık ‘Biz yapabiliriz!’ inancı içerisindedir. Şimdi okullarımızda robotik atölyeleri, bilgisayar programcılığı sınıflarımızın olduğunu görüyoruz. Okullardaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz fevkalade biz yapabiliriz inancına sahip. Bu en büyük kazanımdır. Bunun adı da özgüvendir. Yeniden güçlü bir Türkiye olma, aziz milletimizin yeniden güçlü bir şekilde medeniyetini ayağa kaldırma yolunda gençlerimizin özgüveni esastır. Ve bu anlamda özgüven sizin en büyük kazanımınızdır. Bundan asla vazgeçmeyin.” şeklinde gençlere tavsiyelerde bulundu.