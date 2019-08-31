Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
Levent A. idaresindeki kamyon, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Hak Sokak'tan Demokrasi Caddesi'ne çıktığı sırada Ömer A.'nın kullandığı beton mikseriyle çarpıştı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:36
Kaza sonucu Ömer A. mikser içerisinde sıkışırken, kamyonda bulunan Murat Ö. de hafif yaralandı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, polis ekiplerince cadde üzerinde güvenlik önlemi alındı.
Beton mikseri içerisinde sıkışan Ömer A. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
YORUM YAZ