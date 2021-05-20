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Yaşam Sultanbeyli’de pazarcıların taşlı sopalı kavgası!
Yaşam

Sultanbeyli’de pazarcıların taşlı sopalı kavgası!

Sultanbeyli’de pazarcılar arasında çıkan taşlı sopalı kavga çıktı. Polislerin müdahalesi ile olayın tatlıya bağlandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 21:26:00 - 2021-05-20 22:16:00

İstanbul Sultanbeyli'de pazarcı esnafı arasında meydan savaşını andıran kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Pazarda fiyatlar yüzünden çıkan kavgada birbirlerine taş ve sopalarla saldıran esnafın ise konuyu tatlıya bağlayarak barıştığı ifade edildi.

İki pazarcı arasında kavga çıktı

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki pazarcı arasında başlayan tartışma diğer pazarcı esnafının da karışmasıyla birlikte adeta meydan savaşına döndü. Kavgada pazarcılar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kavgada yaralan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen 14 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kavgaya karışan tarafların olay sonrası barıştığı öğrenildi.

“Taraflar bir araya gelerek barıştı”

Sultanbeyli Pazarcılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çilek olay anına ilişkin olarak, “Zabıta ve polis ekiplerimizle birlikte bizlerde olay yerindeydik. İki pazarcı arkadaşımız arasında fiyatlar üzerinden tartışma çıkmış. Olay üzerine kavga çıkınca polis ekipleri duruma müdahale etti. Polis ekiplerimiz görevleri gereği kavgaya karışanları alarak karakola götürdü. Olay sonunda ise taraflar barıştı” dedi.

Sultanbeyli Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Muhtullah Koca ise, Aynı malı satan taraflardan biri fiyatı düşük verince aralarında kavga çıkmış. İki genç kardeşimiz tartışmış. Diğer arkadaşlarda araya girmiş. Polis ekipleri de arkadaşları gözaltına aldı. İfadelerini aldıktan sonra da serbest bırakacaktır” diye konuştu.

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