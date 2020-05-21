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Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:28:36 -
Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alışveriş merkezleri, pazarlar, berber ve kuaförler ile otobüslerde denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Kaymakam Metin Kubilay tarafından çok sayıda denetim ekibi oluşturuldu.

İçerisinde emniyet, sağlık, ilçe tarım ve orman müdürlüğü personelleri ile zabıta memurlarının bulunduğu ekipler, gün boyu ilçedeki pazar yerleri, alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güzellik merkezileri ile taksi ve otobüslerde denetimlerde bulunarak, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusundaki tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Gıda maddelerinin hangi koşullarda satıldığını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine ceza uyguladı.

Ekiplerle denetime katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yeni tip koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini arttırdıklarını belirerek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizdeki AVM’lerde, pazarlarda, marketlerde, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması istenen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek."

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