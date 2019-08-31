0553 313 94 23

Sultanbeyli’de beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Sultanbeyli’de beton mikseri ile nakliyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
Sultanbeyli’de beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Sultanbeyli’de beton mikseri ile nakliyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçta beton mikseri sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Ömer A. hakimiyetindeki 34 FF 6881 plakalı beton mikseri, aniden yola çıkan Levent A. hakimiyetindeki nakliyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Ömer A. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerinde sağlık ve polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kazada yaralanan Ömer A. ile nakliyat kamyonundaki yolcu koltuğunda bulunan Murat Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza anını gören Özgür Ertaş isimli bir vatandaş, beton mikserinin birkaç defa korna çaldığını söyleyerek, “Kamyon da aşağıdan geliyordu. Sarı kamyonun hatasıydı zaten” dedi.


Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken, araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiyenin kurtarma çabası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
    1. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    2. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne..
    3. Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı..
    4. Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi
    5. Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı
    6. Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
    7. Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı
    8. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında..
    9. Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme..
    10. Burhaniye’de otomobilin motoruna giren..
    11. Jandarmadan Sakin Kent’e uyuşturucu..
    12. Bakanlık uyardı! Yaptırmayana 1546..
    13. Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi..
    14. Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki..
    15. Tekirdağ DSYB’den Malkara jandarmaya..
    16. Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona..
    17. (Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken..
    18. Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında..
    19. Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Malkara’da 5 kaçak göçmen yakalandı
    22. Evde aşure nasıl yapılır?
    23. Araç sahipleri için son uyarı! Bin 546..
    24. Adıyaman'da feci kaza!: 1 ölü, 2 yaralı
    25. Gezinin imamı şaşırtmadı! HDP’ye yine..
    26. Ömer Toraman’dan 30 Ağustos Zafer..
    27. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir..
    28. Nişan törenindeki kavganın şüphelisi..
    29. Esenyurt’ta sahte altın ve dolar..
    30. Mesai arkadaşına SMS ile hakaret etti..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"