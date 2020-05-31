Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi”, Sultanbeyli’de ikamet eden yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek sağlıyor.

Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte ilçedeki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşı ziyaret ederek gıda ve hijyen seti yardımında bulunuldu. Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30-31 Mayıs tarihlerinde de onlarca evi ziyaret ederek, kuru gıda, kahvaltılık, sebze-meyve ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle içerisinde kuru gıda, kahvaltılık, sebze-meyve olan gıda paketleri ile içerisinde kolonya, sabun, kağıt havlu, şampuan, sabun, deterjan bulunan hijyen seti hazırladıklarını ve Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında bugüne kadar 135 bin TL bütçeyle 500 haneye hijyen kiti ve 200 haneye gıda yardımı dağıttıklarını belirtti.

Normalleşme sürecine girilen şu günlerde kontrollü sosyal hayat kapsamında tedbirleri sıkı tuttuklarını belirten Kaymakam Kubilay, “Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize daha hızlı bir şekilde dönebiliriz” dedi.

Kubilay açıklamasının devamında, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Darülaceze Vakfı’na teşekkür ediyorum" dedi.