Sultanbeyli sular saat kaçta gelir 27 Mayıs | İSKİ güncel su kesinti saatleri
İstanbul Sultanbeyli’nde bazı mahallelileri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne aman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular bugün saat kaçta gelir? Sultanbeyli sular kaç saat yok? Maltepe su kesinti saati güncel | 27 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı semtlerini etkileyen arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenenler ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Sultanbeyli sular saat kaçta gelir 27 Mayıs | İSKİ güncel su kesinti saatleri
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 11:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.