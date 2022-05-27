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Yaşam Sultanbeyli sular saat kaçta gelir 27 Mayıs | İSKİ güncel su kesinti saatleri
Yaşam

Sultanbeyli sular saat kaçta gelir 27 Mayıs | İSKİ güncel su kesinti saatleri

İstanbul Sultanbeyli’nde bazı mahallelileri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne aman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular bugün saat kaçta gelir? Sultanbeyli sular kaç saat yok? Maltepe su kesinti saati güncel | 27 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-27 11:59:00 -
Sultanbeyli sular saat kaçta gelir 27 Mayıs | İSKİ güncel su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı semtlerini etkileyen arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenenler ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Sultanbeyli sular saat kaçta gelir 27 Mayıs | İSKİ güncel su kesinti saatleri

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Türkoba Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 10:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              İdealtepe Mah,Çınar Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 09:13

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Hamidiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 10:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 11:42

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler      :              Kazlıçeşme Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 11:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Yavuztürk Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.05.2022 10:51

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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