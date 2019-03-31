Sultanbeyli seçim sonuçları 2019 | Sultanbeyli 31 Mart yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Sultanbeyli belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Cumhur İttifakı)

CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı Ayhan Koç (Millet İttifakı)

SP Sultanbeyli belediye başkan adayı Fetullah Bülbül

HDP Sultanbeyli belediye başkan adayı Hihat Akdoğan

Vatan Partisi Sultanbeyli belediye başkan adayı İbrahim Tokgöz

Hüseyin Keskin kimdir?

1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Sultanbeyli belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Sultanbeyli’de seçmenler Sultanbeyli yerel seçim sonuçlarına göre Sultanbeyli belediyesini kim kazandı? Sultanbeyli belediyesi hangi partiden? Sultanbeyli 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Sultanbeyli seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Sultanbeyli seçim sonuçları, Sultanbeyli yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Sultanbeyli belediye meclis üyeleri

CHP Sultanbeyli belediye meclis üyesi adayları

1 İSTANBULSULTANBEYLİTURANDÖVEN

2İSTANBULSULTANBEYLİADEMSEYİTOĞLU

3İSTANBULSULTANBEYLİE.EMİNENSARİ

4İSTANBULSULTANBEYLİMEHTAPDUMLUPINAR

5İSTANBULSULTANBEYLİORHANAKTAŞ

6İSTANBULSULTANBEYLİALİÖZDEMİR

7İSTANBULSULTANBEYLİRAHMANAYDIN

8İSTANBULSULTANBEYLİERKAYALTUN

9İSTANBULSULTANBEYLİALİ HASANKARAKAŞ

10İSTANBULSULTANBEYLİMURATGEZEN

11İSTANBULSULTANBEYLİNADİRÇELİK

12İSTANBULSULTANBEYLİSERHATÖZBUĞANLI

13İSTANBULSULTANBEYLİTURANÇINAR

14İSTANBULSULTANBEYLİBEDRİKUBATLIOĞLU

15İSTANBULSULTANBEYLİSADETTİNDÖNMEZ

16İSTANBULSULTANBEYLİMETİNKOÇYİĞİT

17İSTANBULSULTANBEYLİERDALDOLU

18İSTANBULSULTANBEYLİKÜBRAKARAAĞAÇ

19İSTANBULSULTANBEYLİALİMERAL

20İSTANBULSULTANBEYLİZEYNEPÖZBAKIR

21İSTANBULSULTANBEYLİCENGİZİNCE

22İSTANBULSULTANBEYLİDOĞANUZUN

23İSTANBULSULTANBEYLİAYSELÖZTÜRK

24İSTANBULSULTANBEYLİKENANSUCUĞ

25İSTANBULSULTANBEYLİFATMAKAYA

26İSTANBULSULTANBEYLİİSAYAVUZ

27İSTANBULSULTANBEYLİİSMAİLKOÇAK

28İSTANBULSULTANBEYLİMEHMETAYTAÇ

29İSTANBULSULTANBEYLİŞİRİNDAŞTAN

30İSTANBULSULTANBEYLİSERHATBAL

31İSTANBULSULTANBEYLİCENGİZEFİL

32İSTANBULSULTANBEYLİHİCRETKAYGUSUZ

33İSTANBULSULTANBEYLİBİRGÜLYAKAR

1İSTANBULSULTANBEYLİSATILMIŞÇENGEL

2İSTANBULSULTANBEYLİTEKİNKİPEL

3İSTANBULSULTANBEYLİHALİLYAMAN

4İSTANBULSULTANBEYLİRIZAYAMAN

5İSTANBULSULTANBEYLİMURATTAZ

K-1İSTANBULSULTANBEYLİBÜLENTASLAN

K-2İSTANBULSULTANBEYLİOĞUZDUMAN

K-3İSTANBULSULTANBEYLİÖNDERALADAĞ

K-4İSTANBULSULTANBEYLİTEZGÜLARIKAN

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 61

SP % 14

HDP % 11

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ