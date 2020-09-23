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Aktüel Sultanbeyli Kaymakamlığına girişler HES koduyla yapılıyor
Aktüel

Sultanbeyli Kaymakamlığına girişler HES koduyla yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:41:31 -
Sultanbeyli Kaymakamlığına girişler HES koduyla yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişlerde zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması Sultanbeyli Kaymakamlığında başladı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlığa gelen vatandaşların, HES kodu sayesinde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılıyor, riskli bireylerin binaya girişleri engelleniyor.

Girişlerde yoğunluk yaşanmaması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için kaymakamlık binasında çalışmalar günler öncesinden başlatılarak gerekli önlemler alındı.

Kaymakamlık girişi sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Yerlere sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı. Vatandaşların görebileceği alanlara "HES kodu nasıl alınır?" başlıklı bilgilendirme afişleri asıldı.

HES kodu uygulamasına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler görevliler tarafından uygulanacak.

Uygulamanın hayata geçirildiği bugün, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da HES kodu ile kaymakamlık binasına giriş yaparak, uygulamayı yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay, "Uygulama ile izolasyon yükümlülüklerini yerine getirmeyen, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske atan bireyleri tespit ederek toplum sağlığını korumayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve izolasyon, temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır." ifadelerini kullandı.

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