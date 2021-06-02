Payitaht Abdülhamid dizisinde, 2. Abdülhamid Han'ın hayatı ve tahtta kaldığı yıllarda yaşanan siyasi olaylar anlatılıyor. Dizi nedeniyle, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ne zaman tahttan indirildiği konusu yeniden gündeme geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

Sultan 2. Abdülhamid ne zaman tahttan indirildi?

31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne iktidara tam hakim olmak ve Sultan II. Abdülhamid'i etkisiz hale getirmek için bir bahane olmuştu. İttihat Terakkicilerin ön planda olduğu Meclis-i Mebusan Sultan II. Abdülhamit’i 31 Mart olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile 25 Nisan 1909’da tahttan indirilmesi yönünde karar verdi. Bu karar Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet tarafından 27 Nisan 1909 tarihinde II.Abdülhamit’e tebliğ edildi. II.Abdülhamit İstanbul’dan uzaklaştırılarak Balkan Savaşlarına kadar Selanik’te Alatini Köşkü’nde gözaltında tutuldu.