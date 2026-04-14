Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı.
İspanyol devi Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldız oyuncunun takım arkadaşlarına Allianz Arena'daki soyunma odasında namaz kıldırdığı iddia edildi.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Arda Güler'in imamlık yaptığı görülürken namazda takım arkadaşı Antonio Rüdiger başta olmak üzere bazı Real Madridli futbolcular saf tuttu.