Pedro Sanchez’in eşi hakkında dava yolu açıldı! Begona Gomez’e 4 ayrı suçlama

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında zimmet, nüfuz ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı dahil olmak üzere 4 ayrı suçlamadan düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İki yıl süren soruşturmanın ardından Hakim Juan Carlos Peinado, Gomez'in Madrid Complutense Üniversitesi'ndeki iki yüksek lisans programı ve özel bir kürsünün eş direktörlüğü dönemindeki "usulsüzlük iddiaları" nedeniyle yargılanmasına karar verdi.

Soruşturma yaklaşık 2 yıl sürdü

Hakim Peinado, yaklaşık iki yıldır süren ön soruşturmanın ardından Gomez'in başbakan eşi olma sıfatını kullanarak kurumsal düzeyde imtiyazlı temaslar sağladığına ve bazı şirketlere haksız avantaj sunduğuna dair yeterli delil bulunduğu kanaatine vardı. Gomez hakkında "mesleki yetki gaspı" suçlaması ise yeterli somut kanıt bulunmadığı gerekçesiyle düşürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Gomez'in Başbakanlık Konutu olan Moncloa Sarayı'ndaki danışmanı Cristina Alvarez ve iş insanı Juan Carlos Barrabes hakkında da dava açılmasına karar verildi. Hakim Peinado, taraflara savunmalarını hazırlamaları ve ceza taleplerini iletmeleri için 5 günlük süre tanıdı.

Sanchez davayı "siyasi operasyon" olarak nitelendirdi

Gomez, hakkındaki suçlamaları reddederken, Başbakan Sanchez eşine yönelik suçlamaların muhalefet tarafından koordine edilen siyasi bir operasyon olduğunu savundu. Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox Partisi ise yolsuzluk iddialarının hükümetin meşruiyetini yitirmesine neden olduğunu belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

İspanyol yasalarına göre, nüfuz ticareti ve zimmet gibi ağır suçlar jürili mahkemelerde görülüyor. Dava tarihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Başbakan Sanchez'in kardeşi David Sanchez'in de yolsuzluk iddiaları nedeniyle gelecek ay ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.