Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu sözde sanatçılara ayarı verdi! ‘Münbiç’te ağaçlar kesilsin…’
Barış Pınarı Harekatı’na birçok ünlü isim destek verirken, sözde ağaç için ortalığı ayağa kaldıran sanatçılardan ise hiç ses gelmedi. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.11 Ekim 2019 Cuma 16:40
Türk Silahlı Kuvvetleri,Suriye halkının ve Türkiye sınırının güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başladığının duyurulmasının ardından birçok ünlü isimde peş peşe paylaşımlar gelmişti.
Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar sessizliğini korumaya devam ediyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için ise tek bir kelime etmediler.
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, bu duruma ilişkin twitter’dan paylaşım yaptı. Orhan Osmanoğlu, ‘Ünlülerin ilgisini çekmek için ordumuz Münbiç’te ağaç kessin, hepsi toplanır.’ sözde sanatçıları eleştirdi.
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