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Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu sözde sanatçılara ayarı verdi! ‘Münbiç’te ağaçlar kesilsin…’

Barış Pınarı Harekatı’na birçok ünlü isim destek verirken, sözde ağaç için ortalığı ayağa kaldıran sanatçılardan ise hiç ses gelmedi. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 16:40
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu sözde sanatçılara ayarı verdi! ‘Münbiç’te ağaçlar kesilsin…’

Türk Silahlı Kuvvetleri,Suriye halkının ve Türkiye sınırının güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başladığının duyurulmasının ardından birçok ünlü isimde peş peşe paylaşımlar gelmişti.

Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar sessizliğini korumaya devam ediyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için ise tek bir kelime etmediler.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, bu duruma ilişkin twitter’dan paylaşım yaptı. Orhan Osmanoğlu, ‘Ünlülerin ilgisini çekmek için ordumuz Münbiç’te ağaç kessin, hepsi toplanır.’ sözde sanatçıları eleştirdi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:40
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  14. eylem
  15. geziparkı

YORUM YAZ

  • mustafamustafa4 dk önce
    kuklalara değil, kuklacılara sesleneşn SN.Osmanoğlu:)) meslenin ağaç olmadığını onlar da biliyor, mak sat memlekete ihanet olsun, milli-yerli hassasiyet olmasın da kuklacı kim olursa olsun farketmez
  • ataata8 dk önce
    odun ihtiyacımızoa karşılanır....
  • BurdurluBurdurlu9 dk önce
    niye Mehmed Reşad ya da Vahdeddin'in torunu değilde özellikle 2. Abdülhamid'in torunu?
  • GaniGani21 dk önce
    Bu herif konuşacağına cepheye Mehmetçiğin yanına bekleriz , uzaktan konuşmasın
  • serhatserhat22 dk önce
    türkiyede terörle etkin mücadele için çok güçlü kanunlar çıkarılmalıterörist destek çilerine nefes bile aldırmamalıyız.... vatan hainlerine karşı yasalar çıkarılmalı..... idam geri gelmeli devletin bütünlüyüne bekasına karşı işlenen terör suçları idam veya ağırlaştırılmış müebbet cezası almalı....... hdp kapatılsın acil . vekillerinede aynı cezalar uygulansın

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