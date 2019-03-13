0553 313 94 23

Süleymanpaşa’ya 3 yeni halk plajı

Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, 2017 yılında açtığı Kumbağ Mutlukent Halk Plajı’nın ardından 3 yeni halk plajı daha açacağını söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:46
Süleymanpaşa’ya 3 yeni halk plajı

Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, 2017 yılında açtığı Kumbağ Mutlukent Halk Plajı’nın ardından 3 yeni halk plajı daha açacağını söyledi.


Süleymanpaşa’da vatandaşların plaj talebi olduğunu söyleyen Eşkinat, "Deniz kenarındayız ve maalesef plajımız yok. Küçük bir plaj açtık. Sansasyon oldu. Plaja hasret kalmışız. Benim çocukluğumda 5-6 tane plaj vardı. Değirmenaltı, Dereağzı, Kumbağ, Barbaros, Topağaç. Ne oldu onlar? Şimdi hepsini tekrar geri getiriyoruz” dedi.


Yeni plajların ilkinin haziran ayında Altınova’da açılacağı ifade eden Eşkinat, “İlk yaptığımız Kumbağ Mutlukent plajından sonra Haziran ayında ikinci plajımızı da halkımızın hizmetine sunacağız. Bu seri ondan sonra devam edecek. Bu şehirdeki insanlara deniz kenarında yaşadığını hatırlatacağız. Tekirdağ’ın ilk halk plajı olan Kumbağ Mutlkent Halk Plajı 2017’de hizmet vermeye başladı. Plajlar halkındır dedik ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilerini ekliyoruz. Önce Erenyalı, ardından Kumbağ Limanı yanı ve hemen sonrasında da Barbaros Halk Plajlarını hazırlayıp Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi ve Ebedi Yönüyle İstiklal Mücadelesi
    1. Tarihi ve Ebedi Yönüyle İstiklal..
    2. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    3. Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem imamı..
    4. Süleymanpaşa’ya 3 yeni halk plajı
    5. ''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük..
    6. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    7. Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu..
    8. Eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu'na hapis..
    9. Yünkül, “14 Mart çalışanlarımızın..
    10. Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri..
    11. Meteorolojiden Mersin için yağış uyarısı
    12. Binali Yıldırım, nikah şahitliği yaptı
    13. Parktaki yangınazamanında müdahale
    14. Sopalı cinayette, Suriyeli 3 sanığa..
    15. Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
    16. Toyota'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda..
    17. Kurşunoğlu: "Boşanmaların yüzde..
    18. İzmir’de banka soygunu
    19. Boşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttu
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. Kuveyt "Boeing 737 Max"lere hava..
    22. 358 yıllık tarihi caminin restorasyonu..
    23. 26 yıl hapisle 6 yıldır aranan hükümlü..
    24. Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15..
    25. Üniversiteler Arası Türkiye Hokey..
    26. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    27. Başkan Kayda’dan birlik ve beraberlik..
    28. Vali Bilgin Lüleburgaz SODAM..
    29. Mozambik’te sel felaketi: 66 ölü
    30. Gölbaşı Toplu Açılış Töreni
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta