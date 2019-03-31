Süleymanpaşa seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ Süleymanpaşa 31 Mart seçim sonuçları oy oranları
31 Mart 2019 Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Süleymanpaşa seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Süleymanpaşa’da son durum ne? Süleymanpaşa seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Süleymanpaşa oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Süleymanpaşa’da son durum nedir? Süleymanpaşa’da hangi parti önde? Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Tekirdağ Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları...31 Mart 2019 Pazar 15:03
31 Mart 2019 Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Süleymanpaşa seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Süleymanpaşa’da son durum ne? Süleymanpaşa seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Süleymanpaşa oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Süleymanpaşa’da son durum nedir? Süleymanpaşa’da hangi parti önde? Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Tekirdağ Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları...
Süleymanpaşapa partilerin oy oranları
Süleymanpaşa’nın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Süleymanpaşa seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Süleymanpaşa hangi parti en fazla oy aldı? Süleymanpaşa belediyesini kim kazandı? Süleymanpaşa seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları, Süleymanpaşa 2019 yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Süleymanpaşa partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.
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Süleymanpaşa belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. TekirdağSüleymanpaşa yerel seçim sonuçlarına göre Süleymanpaşa belediyesini kim kazandı? Süleymanpaşa belediyesi hangi partiden? Süleymanpaşa 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Süleymanpaşa hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Tekirdağili, Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Süleymanpaşa seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Süleymanpaşa seçim sonuçlarını, Süleymanpaşa partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayları 2019
AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan (Cumhur İttifakı),
CHP Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak,
Saadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Feti Pehlivan,
Vatan Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Karaoğlu,
AK Parti Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları
Çerkezköy Süleyman Kozuva
Kapaklı Mustafa Çetin
Çorlu Serkan Erçili
Ergene Hamdi Sarıer
Hayrabolu Osman İnan
Marmaraereğlisi Mithat Soylu
MalkaraGediz Coşkun
Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel
Şarköy’de Can Gürsoy
Saray Özkan Yaman(Cumhur İttifakı)
Muratlı Ali İnan(Cumhur İttifakı)
CHP Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları
Çerkezköy Vahap Akay
Kapaklı İrfan Mandalı
Malkara Ulaş Yurdakul
M. Ereğlisi İbrahim Uyan
Şarköy Alpay Var
Hayrabolu Fehmi Altayoğlu
Muratlı Nebi Tepe
Ergene Rasim Yüksel
Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat
Çorlu Ahmet Sarıkurt
Saadet Partisi Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları
Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı Erol Kaya
Tekirdağ Kapaklı belediye başkan Adayı Hasan Karakoş
Tekirdağ Saray belediye başkan adayı Halil Gören
Tekirdağ Çorlu belediye başkan adayı Murat Vakitçi
Tekirdağ Malkara belediye başkan adayı Enes Kiremitçi
Tekirdağ Süleymanpaşa belediye başkan adayı Atakan Yaşar
Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı Oktay Çalışkan
Tekirdağ Marmaraereğlisi belediye başkan adayı Mehmet Kalyon
Tekirdağ Muratlı belediye başkan adayı Tarık Eğcin
Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları
CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75
AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13
MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67
HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72%
Çerkezköy 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 40
AK Parti % 37
MHP % 11
BBP % 4
HDP % 3
Çorlu 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 51
AK Parti % 34
MHP % 9
HDP % 2
Ergene 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 37
AK Parti % 35
MHP % 17
DSP % 5
HDP % 3
Kapaklı 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 47
AK Parti % 39
MHP % 6
DP % 2
HDP % 2
Saray 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 37
MHP % 30
AK Parti % 28
DP % 2
Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Tekirdağ seçmen sayısı
24 Haziran 2018 pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde 1.005.463 nüfuslu Tekirdağ’da 736.589 seçmen oy kullandı. İşte Tekirdağ ilçeleri 24 Haziran 2018 itibariyle seçmen sayısı
Süleymanpaşa 146.503
Çorlu 187.789
Çerkezköy 157.931
Kapaklı 77.415
Ergene 45.530
Malkara 41.622
ŞArköy 26.742
Saray 37.843
Muratlı 21.762
Hayrabolu 25.143
M.ereğlisi 18.855
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