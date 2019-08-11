0553 313 94 23

Süleymaniye Camii’nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

İstanbul’da Süleymaniye Camii bayram namazında doldu taştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 08:58
Süleymaniye Camii’nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

İstanbul’da Süleymaniye Camii bayram namazında doldu taştı. Namaz çıkışında çorba ikramı yapıldı.


İstanbul’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için Süleymaniye Camii’ni akın etti. Namaz sonrasında Fatih Belediyesi, camiye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Vatandaşlarla bayramlaşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Turan, “Bugün önemli bir yerde Süleymaniye Camii’nde bayram namazını eda ettik Allah’a şükür. İstanbul’un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camii’mize namaz kılmaya geldiler. Çok güzel bir hava var. Gerçekten çok yoğun bir atmosfer yaşıyoruz. Ve bütün milletimizin İstanbul dahilinde Kurban Bayramını bu vesileyle kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah inşallah yeryüzünde yaşayan diğer mazlumların da yardımcısı olsun, daha güzel günler göstersin inşallah” dedi.


Fatih Belediyesi; Fatih, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Yavuz Selim ve Sümbül Efendi camilerinde toplam 10 bin kap çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı
    1. Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı
    2. Acemi kasaplar acil servislere akın..
    3. Göztepe’de kaçak kurban kesimi..
    4. AİHM’den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    5. Nilüfer’in parklarında hayat var
    6. Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan..
    7. Baykar Savunma o ülkeyle ortak silah..
    8. PKK kadınların arkasına sığındı
    9. Jandarma ve polis ekiplerinden şeker..
    10. (Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden..
    11. Sultangazi’de hayvan pazarındaki..
    12. Bayramlaşma yolunda kaza: 6 yaralı
    13. Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül’ü..
    14. Fethiye’de deniz dibinde bayramlaştılar
    15. Rusya'da Kurban Bayramı
    16. Kayseri Protokolü, bayram namazında..
    17. (Özel haber) Balkan Şampiyonası’na..
    18. "Bu ülke üzerinde hesabı olanlara..
    19. Gazzeliler bayram namazını doğu..
    20. İsrail'den Mescid-i Aksa'ya müdahale
    21. Pekin’de müslümanlar camileri doldurdu
    22. Aylar: Şehit ailelerini yalnız..
    23. Mescidi Aksa’da bayram namazı
    24. Kurbanlıklar böyle kesildi
    25. Kurban bayramı, Başkent’te çoşkuyla..
    26. Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı
    27. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin..
    28. Bakan Soylu sınırda bayram namazı kıldı
    29. Akar ve komutanlar TCG Gemlik'te
    30. "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''