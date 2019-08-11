Süleymaniye Camii’nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

İstanbul’da Süleymaniye Camii bayram namazında doldu taştı. Namaz çıkışında çorba ikramı yapıldı.

İstanbul’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için Süleymaniye Camii’ni akın etti. Namaz sonrasında Fatih Belediyesi, camiye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Vatandaşlarla bayramlaşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Turan, “Bugün önemli bir yerde Süleymaniye Camii’nde bayram namazını eda ettik Allah’a şükür. İstanbul’un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camii’mize namaz kılmaya geldiler. Çok güzel bir hava var. Gerçekten çok yoğun bir atmosfer yaşıyoruz. Ve bütün milletimizin İstanbul dahilinde Kurban Bayramını bu vesileyle kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah inşallah yeryüzünde yaşayan diğer mazlumların da yardımcısı olsun, daha güzel günler göstersin inşallah” dedi.

Fatih Belediyesi; Fatih, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Yavuz Selim ve Sümbül Efendi camilerinde toplam 10 bin kap çorba dağıtımı gerçekleştirdi.