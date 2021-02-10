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Gündem Süleyman Soylu'dan son dakika Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan son dakika Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, " Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:46:00 -
Süleyman Soylu'dan son dakika Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir." dedi.

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