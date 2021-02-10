Süleyman Soylu'dan son dakika Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, " Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir." dedi.
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