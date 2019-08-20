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Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına ve kayyım atanmasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:41
Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması

HDP’li 3 belediye başkanının görevden alınması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Canlı yayında konuşan Süleyman Soylu şunları söyledi;

"Bizim devlet olarak görevimiz budur"

"Süreç şu anda devam ediyor. Milletin verdiği temiz oylar terör örgütüne istismar edilmemeli. Bizim devlet olarak görevimiz budur. Bundan yoksun kalırsak ne demokrasi ne devlet ne hukuk kalır. 

"Bunu başka türlü yorumlamak yaşadıklarımıza kör ve sağır olmak demektir"

Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar anayasa belediye kanunları süreç bir cevap verdi bir daha bunu tekrarlamayın dedi. Fakat milletin helal oylarına milletin temiz oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak yaşadıklarımıza kör ve sağır olmak demektir.

"Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar"

Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oyları ile belediyelerde merkez haline getirmek isteyenlere çalışanlara da devletin kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derece yanlıştır."

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:41
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. kayyım

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  • KocasolakKocasolak35 dk önce
    Bu başkanlar suç işlediyse yargılayıp içeri tıkın. Yok eğer melig gökçekgibi ak partili ve diğer hdp başkanları gibi YARGILANMIYACAKLAR ise, bu rezilliktir. Biz çadır devleti değilşz demedi mi reisimiz. ......

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