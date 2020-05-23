Süleyman Soylu'dan İzmir'deki cami saldırılarına ilişkin açıklama: Caminin dibinde ezanı dinletiriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Serdar Tuncer’in sunduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’ne katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, İzmir’de provokatörler tarafından camilere yapılan saldırılara dair dikkat çeken bir yorum yaptı.

“Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani, bunu böyle söylemek gerekir ama biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah.”