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Gündem Süleyman Soylu'dan iddialara rakamlarla cevap!
Gündem

Süleyman Soylu'dan iddialara rakamlarla cevap!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 13:31:00 -
Süleyman Soylu'dan iddialara rakamlarla cevap!

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, medyada Suriyelilerle ilgili yer alan iddialara cevap verdi.

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ''Yalan, inancımıza göre en büyük günahlardandır.'' diyerek muhalif kanalların 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiği şeklindeki iftira haberlerini yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, ''Yalan, inancımıza göre en büyük günahlardandır. Kişi, yalan söyleye söyleye Allah katında kezzab diye yazılır. Son günlerde bakanlık dönemimizde 3 milyon Suriyeli kardeşimize, sığınmacıya vatandaşlık verdiğimiz yalanı dolaştırılıyor… 2023 sonu itibariyla Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı 238.055 (Reşit olan 134.422)'' ifadelerini kullandı.

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