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Süleyman Soylu’dan Emine Bulut açıklaması!

Basına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un cinayetten önce polisten herhangi bir koruma talebinde bulunmadığını bildirdi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:04
Süleyman Soylu’dan Emine Bulut açıklaması!

Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" adlı programa telefonla bağlanan Süleyman Soylu, kadın cinayetleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Kadın Destek Uygulaması "KADES" hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, uygulama sayesinde bir butona basarak güvenlik güçlerine bilgi verilebileceğini vurguladı.

Soylu, uygulamanın daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini, çıktığı her programda bunu anlattığını, kamu spotu yapıldığını, bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak çok büyük toplumsal destek görmediklerini söyledi.

Kadın derneklerinin de buna ne kadar sahip çıktığına dair bir istatistik hazırladıklarını belirten Soylu, birkaç kadın derneğinin dışında destek alamadıklarını ifade etti.

Soylu, "Bundan üç gün öncesine kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 70 bindi. Oysa son üç günde bu sayı 182 bine çıktı." diye konuştu.

Polis merkezlerine güven masası

Soylu, geçen yıl Türkiye'deki bütün polis merkezi amirlerini yaklaşık bir hafta boyunca kadın cinayetleri ve uyuşturucu meselesi konusunda eğitime tabi tuttuklarını da kaydetti.

Bakan Soylu, ayrıca bütün polis merkezlerinde bir "Güven Masası" oluşturduklarını, bu masalarda görev yapmak üzere üç bin kadın polis aldıklarını ve bunların eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İki şey sağlamaya çalışıyoruz, polis merkezine girdiği zaman insanlar hangi suça ilişkin, hangi şikayette, ihbarda bulunacaklarsa karşılaşacakları bir kadın olsun. Özellikle kadın cinayetleri konusunda karşı karşıya kalınan sıkıntılara Güven Masası'ndaki arkadaşlarımızın öncelikli mesele olarak başvuru almalarını temin etmeye çalışacağız. Bunun, polis merkezlerimizde bugüne kadar getirilen sızlanmaları da ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, polis merkezlerimizin bu konuda hem karşılama hem de ilgili birimlere iletme konusunda ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını düşünüyorum. Ama eksik var mıdır, insan olan her yerde eksik vardır. Bunu da hep birlikte ortadan kaldırmaya çalışacağız, çalışıyoruz."

Emine Bulut emniyete gitti mi?

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un, cinayetten önce emniyete bir başvuruda bulunup bulunmadığına ve koruma talep edip etmediğine yönelik soruya Soylu, "Yok. Böyle bir başvurusu yok. İfadede biz tetkik ettik, gidiyorlar, daha sonra kızının ifadesinde de var aile orada net bir şikayette bulunmadan çıkıyor. İfadeyi okudum, ifade öyle tabi. O da babasının, kız annesine 'Eğer biz söylersek babamı işinden ayırabilirler' diye bir endişeyi dile getirince, net bir şikayette bulunmadan çıkıyorlar" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:04
  1. Kırıkkale
  2. KADES
  3. Habertürk
  4. Türkiye'nin Nabzı
  5. Kadın Destek Uygulaması
  6. Süleyman Soylu
  7. kadın cinayetleri
  8. Güven Masası

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