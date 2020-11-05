Koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tedavisi devam ediyor. Peki, Soylu’nun sağlık durumu nasıl?

Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisinin ve ailesinin sağlık durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü. Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak, tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın" dedi.