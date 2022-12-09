Süleyman soylu paylaşmıştı! Kılıçdaroğlu’nun yanındaki kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı Kılıçdaroğu'nun bir kişi ile tokalaştığı fotoğraf karesi merak uyandırmıştı. O fotoğrafın sırrı çözüldü. Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı kişinin PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner olduğu ortaya çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı yalanını ortaya atmış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik iftiralarını sıralamıştı. Bakan Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Kılıçdaroğlu’nun bir kişi ile tokalaştığı fotoğraf karesi merak uyandırmıştı. O Fotoğraf karesinin sırrı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun kabul ettiği kişinin uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ve bulunduğu süre içerisinde isyan ederek cezaevinde yangın çıkardığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarını sıralayarak "O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. 'Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.

"MANSUR, AKŞENER, EKREM ELLERİNİ OVUŞTURACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" şeklinde paylaşmıştı.