Süleyman Soylu: Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü destekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile bir araya gelen Soylu, Avakov'u Bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalamasının ardından önce ikili, daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmenin ardından iki bakan arasında "Ortak Niyet Beyanı" ile emniyet genel müdürleri arasında ise "Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

"Görüşmeler çok verimli ve samimi geçti"

İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından yaptığı açıklamada, çok verimli ve samimi bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtti.

Nisan ayında Kiev'e gittiklerini anımsatan Soylu, Kiev'de de yapılan görüşmeden sonra attıkları somut adımların, stratejik iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu, ayrıca ikili hukukun çok hızlı bir şekilde devam ettiğini de gösterdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın reform yolculuğunu desteklediklerini ve bu durumun kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz. Aynı zamanda Kırım Tatarları'na vermiş olduğu destekten dolayı da Ukrayna'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kırım'da yaşayan Kırım Tatar soydaşlarımızın can güvenliklerinin teminine hak ve menfaatlerinin korunmasına da ayrıca özel bir önem atfettiğimizi de tekrar kendilerine beyan ettik."

"Ukrayna'da kararlaştırılan konuların ilk adımları atılacak"

Soylu, "Özellikle AFAD heyetimiz yakın bir zaman içerisinde Ukrayna'da bu kararlaştırdığımız konuların ilk adımlarını atacak. Jandarmada karşılıklı eğitimlerimiz devam ediyor. İki ülkede birbirinin terör tecrübesinden istifade ediyor. Aynı zamanda emniyet genel müdürlüklerimiz polis teşkilatları arasındaki iş birlikleri de devam ediyor. Özellikle Kiev ziyaretimizden sonra organize suç birimlerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretler somut adımlarla devam ediyor. İçişleri Bakanımıza ve Ukrayna hükümetine özellikle FETÖ konusunda Türkiye'ye göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu adımlardaki kararlılığa da minnettarız. Bu verimli görüşmenin, imzalanan metinlerin iki ülkeye de iki millete de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

"Terörle mücadele konusunda destek vermeye devam edeceğiz"

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da verimli ve yapıcı görüşmeden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Bakan Soylu'nun "Türkiye, Rusya tarafından Kırım'ın ilhakını tanımadı ve tanımayacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda prensipli tutumunu korumaya devam edecektir." sözünü hatırlatan Avakov, "Bu konuda Bakan Soylu'ya ayrıca teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.