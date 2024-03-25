Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! “Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım”

Sahada hareketlilik devam ederken, İstanbul'da çalışmalara destek veren eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaşayan Erzurumluların iftar programına katıldı.

Burada eski mesai arkadaşı Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'a destek isteyen Soylu, Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemi hatırlattı.

Kurum'u afetlerde halka çare ararken tanıdığını belirten Soylu, Bodrum'da tatil yaparken şezlonga uzanıp birbirlerine yağ sürerken tanımadığını söyledi.

Soylu, şöyle konuştu:

"5 yılda İstanbul'da ne yapıldı? Sadece tatil! 5 yılda İstanbul'da ne yapıldı? Sadece balya balya para hesabı yapıldı. Başka hiçbir şey yapılmadı.

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Kolay çünkü. Bir cebinde CHP Genel Başkanlığı... CHP Genel Başkanlığı onda değil mi? Neyle kazandı? Hepimiz biliyoruz değil mi? Dağıttı ve kazandı. Bir cebinde cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı... 2023'te bırakıp gidecek miydi? Elbette gidecekti. Arka sağ cebinde 2028 cumhurbaşkanı adaylığı...

Onun için de İstanbul ona lazım. Para için... Sığa sığa arka sol cebine sığdı İBB başkan adaylığı...

İstanbul bir karar verecek. Ya kentsel dönüşüm diyecek, ya deprem diyecek ya Ekrem diyecek... Ya ulaşım diyecek ya trafik diyecek. İstanbul bir karar verecek. Hani İstanbul'u 5 yıl bir şekilde yönetmeye çalışanın sorumluluğu.

Ben Murat Kurum'u Malatya'da Elazığ'da depremde tanıdım. Ben Murat Kurum'u Giresun Dereli'de tanıdım. Ben Murat Kurum'u Kastamonu Bozkurt sel afetinde tanıdım. Ben Murat Kurum'u Sinop Ayancık, Bartın Ulus'ta, Kastamonu Çatalzeytin'de sel afetinde tanıdım. Ben Murat Kurum'u İzmir'de depremde tanıdım.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarında Antalya Manavgat'ta, Muğla Milas'ta tanıdım. Ben Murat Kurum'u 6 Şubat depreminde, annelerini babalarını kaybetmiş insanların başlarını Murat Kurum'un omzuna dayadığında tanıdım.

Ben Murat Kurum'u Bodrum'da tatilde şezlongda uzanırken birbirimize yağ sürerken tanımadım. Ben Murat Kurum'u tatilde tanımadım.

Tam 24 saat boyunca İstanbul'a hizmet edecek bir arkadaşımızdır. İstanbul bir karar verecek. Ya kendine hizmet edecek birisine karar verecek ya da gelecek hesabıyla beraber İstanbul'un 5 yılı çarçur eden birisine karar verecek.

Bu şehrin kıymetini bilmeyenlerin Allah rızası için kıymetini bilmeyin. Burası bütün dünyada Müslümanların gözünü diktiği ve umut ettiği, Türk dünyasının gözünü diktiği bir şehirdir.

Erzurumlular, siz yiğidi gözünden tanırsınız. Murat Kurum da yiğittir, Recep Tayyip Erdoğan da yiğittir."