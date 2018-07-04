Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek" ve "Yeni kabine ne zaman açıklanacak" gibi sorular yanıt buldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek. Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi de 9 Temmuz Pazartesi akşamı açıklaması bekleniyor. Kabinenin açıklanması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen hayata geçmiş olacak.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Programın netleşmesi ile birlikte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturacağı yeni kabineye çevrildi.

Kabineyle ilgili önemli kulis bilgilerine ulaşıldı.

Buna göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki milletvekili seçilmelerine karşın kabineye girecek isimler arasında yer alıyor.

İstanbul 2. Bölge, birinci sıradan milletvekili seçilen Süleyman Soylu, Antalya birinci sıradan milletvekili seçilen Mevlüt Çavuşoğlu ve Kayseri birinci sıradan milletvekili seçilen Mehmet Özhaseki'nin kabineye girebilmek için milletvekilliği görevlerinde istifa edecekleri iddia edildi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nde kabinede yer alan bakanlar milletvekili olamıyor.

Bu nedenle, parlamenter sistemin üç başarılı bakanı, vekillikten istifalarının ardından yeni dönemde de kabinede yer alarak hizmetlerine devam edecek.

BERAT ALBAYRAK DA GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Öte yandan mevcut bakanlardan Berat Albayrak'ın da kabinede yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: SuperHaber