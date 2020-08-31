Süleyman Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in incisi Giresun’da bir felaket yaşanmıştı. Sağanak yağışların ardından oluşan sel, dere yataklarına yapılmış birçok evi kullanılamaz hale getirmişti. Bu felaketin ardından devlet büyükleri felaketi yerinde kontrol etmişti.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklamada bulundu. Çok önemli müjdelerle ve Başkan Erdoğan’la Giresun’a geleceğini söyleyen Soylu, “Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor. İnşallah buradaki vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları en hafif şekilde geçirmesine yönelik adımlar atıldı, atılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bugün Dereli’de gazetecilere yaptığı açıklamada selin vermiş olduğu zararları ortadan kaldırmak için bütün kamur kurum ve kuruluşları seferber ettiğini ve büyük bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Giresun’a geleceğini anımsatan Soylu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor. İnşallah buradaki vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları en hafif şekilde geçirmesine yönelik adımlar atıldı, atılıyor." dedi.

Yeni müjdelerin ne olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile bugün belli olacak.