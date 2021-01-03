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Gündem Süleyman Soylu açıkladı! Çatır çutur devam...
Gündem

Süleyman Soylu açıkladı! Çatır çutur devam...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Çatur çutur devam" ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:24:00 -
Süleyman Soylu açıkladı! Çatır çutur devam...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Çatur çutur devam" ifadesinde bulundu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "229.156 kişi gözaltı, 23.693 kişi tutuklandı, 23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017’de 941 iken 175’e düştü. 'Bataklık' dahil 158.674 operasyon yapıldı. Çatır çutur devam" dedi.

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