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Süleyman Seba salı günü anılacak

09 Ağustos 2019 Cuma 10:14
Süleyman Seba salı günü anılacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için eski kulüp binasının önünden (Şairler Parkı) saat 10.00'da servis kaldıracak.

Siyah-beyazlıların 1984-2000 yıllarında kesintisiz başkanlığını yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:14
  1. Anma
  2. Beşiktaş
  3. Süleyman Seba

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