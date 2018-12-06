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Süleyman Sarı CHP Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu!

CHP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Parti Meclisi (PM) 2019 yerel seçimlerde partinin adaylarını belirliyor. CHP'nin Mardin Belediye Başkan adayları belli oldu. CHP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Süleyman Sarı oldu.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:01
Süleyman Sarı CHP Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu!

CHP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Parti Meclisi (PM) 2019 yerel seçimlerde partinin adaylarını belirliyor. CHP'nin Mardin Belediye Başkan adayları belli oldu. CHP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Süleyman Sarı oldu.

CHP PM'de yapılan açıklamada CHP’nin 16 ilin daha belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre, CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, Mardin Belediye Başkan adayı ise Süleyman Sarı oldu. CHP Edirne  Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, CHP Hatay  Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş, CHP Sinop  Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, CHP Ardahan Belediye Başkan adayı ise Faruk Demir oldu. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:01
  1. Ardahan
  2. Sinop
  3. Malatya
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Edirne
  7. Çanakkale
  8. CHP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Süleyman Sarı

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