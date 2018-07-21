Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

İnternethaber’de çok konuşulacak bir yazı kaleme alan gazeteci Süleyman Özışık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun HDP’lilerin gözünü boyamak için göreve getirildiğini iddia etti. Aynı zamanda Özışık, muhalefetin büyük şehirleri AK Parti’den almak istediğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tehlikeyi gördüğünü ve bu yüzden belediyeleri uyardığını söyledi. Özışık, “Önümüzdeki yerel seçimlerde AK Partili belediye başkanlarının neredeyse yüzde 90'ı değişecek, burası net!” dedi.

İşte Süleyman Özışık’ın bugünkü yazısının ilgili bölümleri:



(…) Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninden hemen sonra yaptığı konuşmada seçmenin AK Parti'ye verdiği mesajı aldıklarını ve gereken bütün adımları atacağını söyledi.



Hiç gizlemeye gerek yok.



Seçmen, milletvekillerinden ve yerel yönetimlerden yana şikayetleri olduğunu, bunun ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

(…) Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, yerel yönetimler, yani belediyeler.



Çünkü yapılan araştırma sonuçlarına göre belediyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neredeyse 15-16 puan geriden takip ediyor. Bir başka deyişle, Türkiye genelinde AK Parti'nin yereldeki oy oranı yüzde 38-40 bandında görünüyor.



Kaç kez söyledim bilmiyorum lakin tekrarlamakta yarar var.



Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ilk denemeyi Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptı ama asıl hedefleri 2019'un Mart Ayı'nda yapılacak seçimlerde büyük illeri AK Parti'nin elinden almak.



PKK'ya yakın söylemleriyle dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu'nun CHP örgütü tarafından il başkanlığına getirilmesi boşuna değil.



Amaç, HDP'nin de içinde olduğu bir blok oluşturup İstanbul'da AK Parti'yi geçecek oy potansiyelini yakalamak.



Aynı şey Ankara ve diğer büyükşehir iller için de geçerli...



Bunu başardıkları andan itibaren, AK Parti'yi topal ördeğe çevirip yerel seçimlerden sonraki 6 içinde Türkiye'yi ikinci kez genel seçimlere götürecekler.



Erdoğan bu tehlikeyi gördüğü için şimdiden uyarılarda bulunmaya başladı. Bu uyarıların ne anlama geldiğini hepimiz az çok tahmin ediyoruz.



Önümüzdeki yerel seçimlerde AK Partili belediye başkanlarının neredeyse yüzde 90'ı değişecek, burası net!



Görünen o ki daha önce gerçekleşen görevden almalar bazı belediye başkanlarına ders olmadı. Çünkü bazı belediye başkanları, yaşanan 15-16 puanlık kaybı hala derinden hissetmiş görünmüyor.



Daha açık söylemek gerekirse...



Hasbelkader belediye başkanlığına gelenler arasında hala açlığını doyurmaya çalışanlar var. Sözde AK Parti seçmeniyle beraber yürüyorlar ama beraber yürüdükleri bu süreyi çekilmez hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar (…)