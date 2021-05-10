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Biyografi Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma çalıştığı kulüpler
Biyografi

Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma çalıştığı kulüpler

Süleyman Hurma hayatı | Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın kim olduğunu, daha önce hangi kulüplerde çalıştığı merak ediliyor. Peki, Süleyman Hurma kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:22:00 -
Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma çalıştığı kulüpler

Süleyman Hurma, 1964 yılında Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı. Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.

Süleyman Hurma. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra kulüp 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması
Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması

Spor

Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması

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