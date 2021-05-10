Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala heyecan zirveye ulaştı. 81 puanlı Beşiktaş’ı 79 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Şampiyonluk için son derece kritik öneme sahip Beşiktaş-Karagümrük maçı öncesinde Süleyman Hurma’dan açıklama geldi.

Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş maçı öncesinde Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Süleyman Hurma, “Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Ülkemizde çok düzgün, temiz sporcular, spor adamları, namusuyla işini yapan insanlar var, bunu herkesin biliyor olması lazım. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynayacağız, yerde yatmayacağız, tekme atmayacağız, 3 puan için oynayacağız, sonrasını göreceğiz. Kadromuzda Milan'da, Roma'da, Arsenal'de, Chelsea'de oynamış oyuncular var. Bu oyuncular lige ve kendilerine, formaya, rakiplerine saygı duymayı bilen oyunculardır" dedi.