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Aktüel Süleyman Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Süleyman Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-07-21 10:44:00 -
Süleyman Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

Merhum yazarımız ve eski Bakan Süleyman Arif Emre, ebediyete intikalinin 4. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor.

HABER MERKEZİ

1923 yılında Adıyaman Besni’de dünyaya gelen şair, yazar ve siyasetçi Emre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1965 yılında Yeni Türkiye Partisi’nden Meclise girerek siyasete adım atmıştır. Hasan Aksay ile Mecliste tanışan Emre, Necmettin Erbakan ile birlikte Milli Görüş Hareketi’nin temellerini oluşturdu. 12 Eylül darbesinin ardından cezaevine atıldı. Beraat ettikten sonra da davasından dönmedi. Erbakan Hoca ile birlikte Refah Partisi’nin kuruluşunda yer alan Emre, partinin MKYK Üyesi oldu ve Bakanlık yaptı. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi ve SP yönetimlerinde de görev aldı. Yıllarca Akit’te kaleme aldığı yazılarla okurlarımıza ufuk katan Emre, siyasetin yanı sıra güçlü bir şairdi. Hece ve aruz vezni ile yazılmış 200’ü aşkın şiiri buluyor. Hatıralarını kaleme aldığı “Siyasette 35 Yıl” adlı üç ciltlik eseri da bulunuyor. 2019 yılında ebediyete irtihal eden Süleyman Arif Emre, Karacaahmet Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

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